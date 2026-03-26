В Эстонии рассказали, что обязательно потеряют в случае начала войны

В Эстонии командующий Силами обороны заявил, что с началом войны страна потеряет свою электростанцию вблизи границы. В интервью изданию ERR генерал-лейтенант Андрус Мерило отметил, что никаких ресурсов не хватит для защиты электростанций.

"Следует понимать, насколько близко Аувереская электростанция находится к государственной границе - это примерно два километра по прямой. Для такой ситуации не было никакого предварительного предупреждения, и времени на реагирование в случае такого инцидента нет", - сказал он.

Мерило отметил, что на данный момент наиболее вероятная гипотеза - что дрон, который недавно залетел в Эстонию, - это приманка. И Украина, и Россия массово используют дроны-приманки, чтобы истощать средства противовоздушной обороны.

Видео дня

"Честная оценка такова, что в условиях войны мы однозначно потеряем Ауверскую электростанцию, независимо от того, сколько ресурсов мы вложим в ее защиту", - констатировал Мерило.

Он добавил, что близость Ауверской электростанции к государственной границе сама по себе является риском, однако этот риск можно смягчить и другими средствами, кроме военных. Например, можно провести элементарные работы по укреплению, чтобы критическая инфраструктура выдержала первые удары. Мерило добавил:

"Бетон, мешки с песком, сетки и другие вещи, которые мы видим в Украине. Я утверждаю, что выполнение таких работ не является задачей Сил обороны и даже не вопросом бюджета Сил обороны. Это элементарная защита критической инфраструктуры в ситуации, когда эта инфраструктура и так находится слишком близко к угрозе".

Дрон, залетевший в Эстонию: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 марта беспилотник, залетевший из воздушного пространства России, врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. По данным правоохранителей, никто не пострадал.

В органах безопасности заявили, что беспилотник, вероятно, сбился с курса и не имел целью территорию Эстонии.

По предварительным оценкам компании Enefit Power, сама электростанция не понесла серьезных повреждений, и инцидент не повлияет на энергоснабжение страны.

Глава полиции безопасности Марго Паллосон заявил, что подобные случаи могут повторяться.

