Каждый десятый магазин популярной продуктовой сети в Польше возглавляют украинцы, – СМИ

Украинцы стали второй по численности национальной группой среди партнеров компании после поляков.

В Польше стремительно растет количество украинских предпринимателей, открывающих собственный бизнес по франшизе популярной розничной сети Żabka, пишет издание inPoland.

Отмечается, что на сегодняшний день около 1 100 граждан Украины управляют магазинами этой сети, причем только за последний год к ней присоединились почти 600 новых франчайзи (предпринимателей, которые покупают право на ведение бизнеса под известным брендом) из Украины. Таким образом, украинцы стали второй по численности национальной группой среди партнеров компании после поляков.

По данным компании, примерно каждый десятый магазин сети находится под управлением украинцев. В целом сеть Żabka продолжает активно расширяться: на конец 2025 года она насчитывала более 12 тысяч торговых точек, включая объекты за пределами Польши. Только в течение прошлого года было открыто более тысячи новых магазинов, что свидетельствует о динамичном развитии ритейлера и росте спроса на франшизу.

Большинство украинских франчайзи проживают в Польше уже длительное время. По оценкам, 44% из них живут в стране от семи до десяти лет, еще 32% – от четырех до шести лет.

В конце января стало известно, что зарплаты украинцев, работающих в Польше, росли во всех отраслях. Средний доход там превышал 100 тысяч гривен в месяц, что существенно больше, чем средняя зарплата в Украине.

Ранее сообщалось, что польское правительство приняло законопроект об отмене специальных правил для украинских беженцев. Так, на граждан Украины в Польше будет распространяться общая система временной защиты для всех иностранцев.

Вас также могут заинтересовать новости: