Украинцы учат США бороться с наркокартелями с помощью дронов (видео)

Украинские специалисты обучают американских правоохранителей использованию дронов в борьбе с наркокартелями. Об этом говорится в сообщении подразделения INL, которое консультирует руководство США по борьбе с международной преступностью.

"Состоялся совместный обмен опытом с украинскими экспертами для создания и тестирования дронов, а также обмена информацией о быстро развивающихся тактиках их применения", - говорится в сообщении.

Совместные тренировки прошли в штате Техас при участии представителей Управления по борьбе с наркотиками США и международных партнеров. Участники строили и тестировали беспилотники, а также отрабатывали сценарии их использования против преступных групп.

Отмечается, что это сотрудничество помогает правоохранительным органам США опережать использование беспилотников наркокартелями и преступными группировками.

Украинские дроны для США

Как сообщал УНИАН, почти семь месяцев назад украинские официальные лица пытались продать США проверенные в боях технологии для сбития ударных дронов иранского производства. Они даже подготовили презентацию, которая показывала, как эти технологии могли бы защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

Axios написало, что администрация Трампа тогда отклонила предложение украинцев.

Однако сейчас, по словам президента Владимира Зеленского, все американские эксперты признают, что украинские дроны-перехватчики могут помочь Соединенным Штатам Америки на Ближнем Востоке.

