На иранском ядерном объекте произошла авария

За день до этого на заводе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.

В Иране на ядерном объекте в Натанзе произошла авария, связанная с электрическими сетями. За день до этого на заводе запустили новые усовершенствованные центрифуги для обогащения урана, сообщает НВ со ссылкой на Reuters. "Инцидент не привел к жертвам или загрязнению", - сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди. Причина аварии устанавливается. Читайте такжеИран уведомил МАГАТЭ о планах обогащать уран до 20% вопреки ядерной сделки Объект является центральным элементом программы Ирана по обогащению урана и контролируется инспекторами МАГАТЭ. Напомним, летом 2020 года на этом ядерном объекте вспыхнул пожар, который нанес ему значительный ущерб. Ядерная сделка с Ираном: что известно В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Александр Топчий

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