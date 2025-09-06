Трамп не собирается издеваться над Путиным, переговоры стали болтовней, - The Telegraph

Несмотря на восемь месяцев дипломатии и обещаний, требования Путина остаются неизменными, а война продолжается без признаков скорого завершения.

Несмотря на дипломатические усилия европейских союзников и громкие заявления Дональда Трампа, ситуация вернулась к начальной точке. Как и до января, Кремль требует, чтобы Украина отказалась от около 130 000 квадратных км своей территории и фактически стала вассальным государством России, пишет The Telegraph.

Аннексированные регионы и новые претензии

Россия объявила об аннексии пяти украинских областей. При этом Украина сохраняет контроль над не менее 13 000 квадратных км в четырех из них, включая областные центры Херсон и Запорожье.

По словам американских чиновников, Кремль якобы готов уменьшить требования и не настаивать на передаче этих городов. Зато Путин стремится контролировать еще 6000 квадратных миль Донецкой и Луганской областей, где сейчас проживает около 250 000 человек. Издание пишет:

"Ни один украинский лидер не мог бы согласиться на эти условия, особенно учитывая то, что территория, которую хочет Путин, включает жизненно важные укрепления. И нет никаких намеков на то, что Путин может отменить аннексию Россией Херсона и Запорожья, а это означает, что он также сохранит свои претензии на оба эти украинские регионы".

Давление Запада и ограниченные рычаги Трампа

Эксперты считают, что заставить Москву сократить свои аппетиты можно только с помощью сокрушительных санкций. Однако реальных рычагов у Вашингтона пока не хватает.

"Вряд ли кто-то верит, что Трамп еще может оказывать такое давление. Он пыхтит и пыхтит, но не собирается издеваться над Путиным", - отмечает издание.

Оружие для ВСУ продолжает поступать из США, однако только на коммерческих условиях. Это дает Вашингтону дополнительный рычаг влияния на Киев и побуждает Украину искать альтернативные источники поддержки.

Обещания без гарантий

Единственное существенное изменение - готовность Трампа обсуждать возможные гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Но до сих пор непонятно, будет ли это настоящее обязательство вроде статьи 5 НАТО, или только "расплывчатые слова".

Линия фронта с января практически не сдвинулась. Путин продолжает требовать тысячи квадратных миль, которые российская армия даже не контролирует, а Трамп избегает максимального давления на Кремль.

"Единственный вывод заключается в том, что самая кровавая война в Европе за 80 лет будет продолжаться, а последние восемь месяцев, кажется, были полными шума ни из чего", - заключает издание.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп пообещал "разобраться" с гарантиями безопасности для Украины, но сказал, что Европа "будет первой".

Ранее МИД Франции сообщил, что уже 26 стран выразили готовность обеспечить Украину гарантиями безопасности после заключения мирного соглашения с Россией.

