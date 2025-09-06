Трамп все больше разочаровывается в своей неспособности положить конец войне в Украине.

Группа европейских чиновников 8 сентябр обсудит с американскими чиновниками различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, министр финансов США Скотт Бессент вчера поговорил на эту тему с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Издание отметило, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в своей неспособности положить конец войне в Украине. Он тщетно пытался убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Примечательно, что Трамп еще летом собирался ввести санкции против РФ в случае отсутствия прогресса в прекращении войны в Украине, но так и не ввел их, и вместо этого 15 августа встретился с Путиным на Аляске.

Санкции против РФ

31 августа в США пригрозили России последствиями, если она не достигнет мира с Украиной. Там возмутились недавним массированным комбинированным ударом по Украине.

Ранее в Politico писали, что именно США, а не Евросоюз, способны нанести самый болезненный удар по экономике России. Там отметили, что вторичные санкции против стран, которые торгуют с РФ, могли бы серьезно повлиять на возможности Путина воевать против Украины.

