Трамп объявит о завершении войны с Ираном: в Politico узнали, когда это произойдет

В обращении к нации, по данным издания, Трамп также объявит, что разблокировкой Ормузского пролива должны заняться другие страны.

В среду вечером президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Овальном кабинете объявит о завершении месячной войны в Иране на фоне резкого роста цен на нефть и все более неутешительных результатов опросов общественного мнения. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Трамп выступит с речью в Овальном кабинете в прайм-тайм. Он заявит, что война с Ираном подошла к концу, а цели США достигнуты. Он также намерен жестко возложить вину за самый нерешенный вопрос войны на союзников по НАТО - продолжающиеся ограничения Ираном судоходства через Ормузский пролив.

Стив Бэннон, бывший главный стратег Белого дома при Трампе, заявил, что президент, по сути, объявит о победе, изложив свои достижения в Иране и планы на будущее до ухода США, а также "обрушится с критикой на союзников по НАТО - это их проблема".

"Ситуация в Ормузском проливе - это дело Эмиратов Персидского залива и европейцев, и им самим нужно объявить о победе", - добавил он.

Отмечается, что решение президента выступить с важной речью о завершении войны может быть в первую очередь попыткой успокоить опасения избирателей и тревогу Уолл-стрит по поводу энергетических рынков и последствий закрытия пролива. Один из знакомых с ситуацией источников сказал:

"Это большой вызов для президента Трампа, потому что это не его привычная среда. Это не должно быть конфронтацией. Это должно быть обнадеживающим. Это должно быть очень прямолинейно, потому что он общается не только с американским народом, но и с иранцами, нашими союзниками в регионе и нашими союзниками в Европе".

Первое обращение президента в прайм-тайм после начала войны состоится примерно за две недели до часто повторяемого четырех-шестинедельного срока начала военных операций в Иране.

Что говорят в Белом доме и Европе

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что растущее недовольство президента "вполне реально", особенно с учетом того, что европейские страны, включая Италию и Великобританию, запретили американским войскам, участвовавшим в войне с Ираном, использовать свои базы и воздушное пространство.

"Как будто эти ублюдки постоянно говорят о статье пятой, статье пятой, статье пятой, статье пятой, статье пятой", - сказал человек, близкий к Белому дому, имея в виду принцип альянса, согласно которому нападение на одного - это нападение на всех:

"Хорошо, Иран взрывает наших солдат и отрывает им крылья уже полвека, и мы наконец ответили, а теперь они нападают на всех наших основных союзников, не входящих в НАТО, и на Соединенные Штаты, а вы не только говорите, что мы не собираемся помогать, но и закрываете для нас свое воздушное пространство - серьезно?"

По словам источника, Трамп был "разочарован" отсутствием поддержки со стороны Европы во время телефонного разговора в среду с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Высокопоставленный чиновник из европейской страны, не входящей в НАТО, не был удивлен новой угрозой Трампа, предположив, что на континенте больше нет никакой путаницы относительно приоритетов президента и его негативного отношения к трансатлантическому альянсу и его ценности.

"Возможный выход из НАТО - это всего лишь попытка пересмотреть условия предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Европе. Соединенные Штаты больше не будут защищать своих союзников на основе общей идеологии и ценностей - только за деньги, экономические и политические уступки", - сказал он.

Смена позиции Трампа

Ранее представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп переоценивает все, что связано с НАТО. По его словам, речь идет в том числе поддержка европейских усилий в Украине.

Уитакер отметил, что Вашингтон будет действовать в соответствии с намерениями Трампа, когда он примет решение.

