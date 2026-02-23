Морковь и лук дешевеют, а фрукты дорожают: что и сколько стоит сейчас

Огурцы впервые за много недель перестали дорожать.

Оптовые цены на овощи в Украине за прошедшую неделю в основном не изменились, в то время как фрукты преимущественно дорожали.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, среди овощей борщевого набора подешевела только морковь – с 9-15 до 9-13 грн/кг. Остальные цены не изменились. Так, килограмм картофеля сейчас стоит в пределах 10-14 гривень .

Также стабильной остается стоимость помидоров – 130-140 грн/кг и огурцов – 140-180 грн/кг. Еще один компонент салата, зеленый лук, подешевел с 250-280 до 200-220 грн/кг. А вот листья салата сильно подорожали. Сейчас они стоят 300-350 грн/кг, тогда как за неделю до этого цена на них была 230-270 грн/кг.

В фруктовом сегменте значительно расширился диапазон цен в сторону подорожания на апельсины – с 60-100 до 60-140 грн/кг. Немного подорожали лимоны – с 110-120 до 120-130 грн/кг и бананы – с 60-65 до 65-75 грн/кг.

Гранат подешевел с 140-180 до 140-170 грн/кг, а хурма подорожала с 65-105 до 95-105 грн/кг. Диапазон цен на мандарины расширился с 70-130 до 60-150 грн/кг.

Цены на овощи в Украине – последние новости

За неделю до этого в овощном сегменте в Украине подорожали морковь, чеснок и особенно – огурцы, стоимость которых росла несколько недель подряд.

Также в Украине начала дорожать картофель, килограмм которого прибавил в цене в среднем 17%. Качественного картофеля, хранящегося в фермерских хранилищах, становится все меньше, поэтому аграрии могут себе позволить постепенно поднимать цены.

