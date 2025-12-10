Сухогруз прибыл в Одессу под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб.

Правоохранители задержали в Одессе иностранное судно, которое входило в "теневой" флот России и незаконно перевозило украинскую агропродукцию из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, владелец судна находился под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял его название и формальных бенефициаров из третьих стран.

"Сотрудники СБУ разоблачили подконтрольный РФ сухогруз в торговом порту Одессы, куда он прибыл под флагом африканской страны, чтобы вывезти партию стальных труб. Установлено, что накануне полномасштабной войны судно по меньшей мере семь раз причаливало к Севастополю для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ", - рассказали в спецслужбе.

Как отмечается, в конце января 2021 года сухогруз нелегально вывез с украинского полуострова почти 7 тыс. тонн зерна в северную Африку.

Во время задержания на борту находились капитан и еще 16 членов экипажа - граждане нескольких стран Ближнего Востока. Во время обыска на борту найдены планы рейсов, лоцманские карточки, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированных территорий Украины.

Начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил); ч.ч. 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Сейчас на судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В Офисе Генерального прокурора Украины уточнили, что российское судно задержано в Одесском морском порту. Капитану в декабре 2025 года сообщено о подозрении за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

По данным ГПСУ, следственные действия на указанном судне были проведены 6 декабря оперативниками Морской охраны Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ в АР Крым и СБУ в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры в АР Крым и г. Севастополе.

"Это не первый случай, когда правоохранители обращают внимание на деятельность этого судна. Еще в 2020 году Морской охраной ГПСУ в прокуратуру АР Крым направлялось сообщение о преступлении по факту его заходов в порты временно оккупированной территории", - сообщают пограничники.

На основании постановления Днепровского районного суда г. Киева 5 декабря 2025 года на судно был наложен арест. После завершения следственных действий судно передано на временное хранение в Одесский морской торговый порт.

Задержание судна "теневого" флота РФ, вывозившего украденное украинское зерно

В апреле этого года во внутренних водах Украины было задержано судно "теневого флота" РФ, перевозившее зерно, украденное на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тысяч тонн пшеницы, которую украли на юге Украины. Чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии.

