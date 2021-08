Преподобный заявил о влиянии медиамагната Руперта Мердока на отсутствие подвижек в решении проблемы климатического кризиса.

В Великобритании священник зашил себе рот в знак протеста против "подавления" темы изменений климата в средствах массовой информации медиамагната Руперта Мердока.

3 августа 71-летний преподобный Тим Хьюс совершил символический акт возле офиса издательской компании Мердока News UK в центре Лондона, пишет Euronews. Компания, в частности, выпускает такие знаменитые газеты, как The Times, The Sunday Times и The Sun.

В опубликованном на YouTube видео Хьюс - бывший дантист, затем ставший священником англиканской церкви в Оксфордской епархии - называет Мердока "отрицателем изменения климата, лицемером и медлителем".

Преподобный также заявил о влиянии медиамагната на правительства, что якобы приводит к отсутствию значимых действий в решении климатического кризиса.

Вместе с Хьюисом был 62-летний священник Марк Колман. Он отнес в здание компании письмо, адресованное редактору по темам окружающей среды в газете Times, с просьбой встретиться и обсудить ситуацию.

Видео содержит изображение крови и может шокировать. Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

