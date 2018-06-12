Заключенный Николаевского СИЗО зашил себе рот перед судебным заседанием (видео)

Обвиняемый в деле о нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу также объявил голодовку.

В Николаеве заключенный СИЗО Юрий Богомятков, обвиняемый в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот перед судебным заседанием.

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Как сообщает местное издание «Новости N», сегодня в Центральном районном суде Николаева проходило предварительное судебное заседание по делу Богомяткова. Когда его под конвоем доставили в суд, выяснилось, что в изоляторе он навредил себе.

Адвокат Богомяткова отметила, что из-за состояния здоровья ее подзащитного заседание проводить нельзя — помимо зашитого рта, обвиняемый страдает от объявленной неделю назад голодовки.

Когда судья спросил обвиняемого, может ли он принимать участие в процессе, тот отрицательно помахал головой.

Прокурор, в свою очередь, настаивал на том, что заседание следует продолжать, поскольку Богомятков зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело, и напомнил, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей.

Мнение прокурора поддержал также и потерпевший Владислав Гуртовенко.

В итоге, судья решил перенести судебное заседание.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Николаеве семь ударов ножом получил чемпион по пауэрлифтингу Владислав Гуртовенко. Полиция быстро установила нападавших, пытавшихся ограбить его – это известные в районе хулиганы. Одного из них даже задержали, но в тот же день отпустили.

Другой, известный в городе рецидивист, сбежал самостоятельно. В полиции говорят, что четыре года назад Юрий Богомятков с компанией друзей почти на том самом месте забил мужчину до смерти. Дело все это время лежит в суде, а его фигуранта отпустили под домашний арест.