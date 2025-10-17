Отмечается, что ЕК приветствует любые усилия, которые ведут к устойчивому миру в Украине.

Санкции Евросоюза не предполагают запрета российскому диктатору Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову посещать страны ЕС, поэтому препятствий для их поездки в Венгрию нет. Как пишет The Guardian, об этом заявил журналистам представитель комиссии Улоф Гилл.

По его словам, Европейская комиссия приветствует перспективу встречи в Будапеште между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, если это может способствовать прекращению войны в Украине.

"Европейская комиссия приветствует любые усилия, которые ведут к устойчивому миру в Украине. Если такая встреча будет этому способствовать, то мы ее приветствуем", - приводит издание его слова.

Видео дня

Чиновник также добавил, что на Путина наложены санкции в виде замораживания активов, а не запрета на поездки.

В свою очередь представитель правительства Германии заявил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным показывает, что российский лидер реагирует на давление в пользу серьезных мирных переговоров.

"Давление на Владимира Путина в пользу серьезных мирных переговоров должно быть усилено в срочном порядке", — сказал немецкий чиновник. "Он реагирует на давление... вчерашний телефонный разговор также показал, что это является следствием решений, основанных на заявлениях американской стороны".

Встреча Путина и Трампа в Будапеште

Как сообщал УНИАН, 16 октября Трамп объявил, что договорился о встрече с Путиным в Будапеште. Саммит может состояться в течение следующих двух недель.

Орбан в четверг вечером отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке встречи Трампа и Путина, работа уже началась.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае, если саммит состоится в Будапеште, власти страны обеспечат условия для въезда, пребывания и отъезда Владимира Путина.

В отношении Путина выдан ордер на арест Международного уголовного суда. Однако Венгрия заявила о выходе из-под юрисдикции суда, однако юридически пока продолжает оставаться его участником. Ранее страна уже принимала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого МУС также выдал ордер на арест, и не арестовала его.

При этом для того, чтобы попасть в Венгрию, самолёт Владимира Путина должен пролететь над странами-участниками МУС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу сказал, что маршрут полёта "пока непонятен".

Вас также могут заинтересовать новости: