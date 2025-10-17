Национальный банк Украины назвал опасной инициативу налогового комитета Верховной Рады под председательством Даниила Гетманцева о повышении ставки налога на прибыль для банков вдвое. Регулятор заявил, что такой шаг "подрывает доверие к налоговой системе" и может иметь "серьезные последствия не только для банков". Об этом банк сообщил в ответе на запрос "Телеграфа".

По позиции НБУ, экстраналог 2023 года был разовым исключением. В прошлом году Центробанк уже выступал против пролонгации повышенного налогообложения из-за возвращения рынка к нормальности. Сейчас, во время войны, дальнейшее увеличение налогового давления: ослабит ликвидность сектора, поскольку потребует значительных оттоков средств на уплату налога; создает риск невыполнения планов капитализации по итогам оценки устойчивости в 2025 году и регуляторных требований в рамках интеграции с ЕС - возможны случаи докапитализации госбанков за счет налогоплательщиков; стимулирует налоговый арбитраж и демотивирует прозрачную деятельность бизнеса.

НБУ напоминает, что банковская система уже дважды платила налог фактически по ставке 50%: 77 млрд грн за 2023 год и 96 млрд грн за 2024-й, обеспечивая около трети всех налоговых поступлений при вкладе около 2% в ВВП. Ожидаемый фискальный эффект от нового повышения, по оценке регулятора, будет существенно ниже заявленного - около 20 млрд грн за два года - и в значительной степени ляжет на государственные банки (которые и так платят дивиденды государству).

Отдельно НБУ предупредил: банки как крупнейшие инвесторы в ОВГЗ способны привлечь для правительства значительно больше ресурсов на внутреннем рынке, чем даст дополнительный налог; повышение ставки срывает этот план финансирования восстановления экономики.

Регулятор также отметил, что никаких консультаций с Нацбанком перед принятием решения комитетом не проводилось.

Напомним, на днях Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14097 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году. Законопроект предлагает на 2026 год временно установить для банков ставку налога на прибыль в размере 50%, а также запретить уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

