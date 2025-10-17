Avesterra Group опровергла информацию о 'масштабном загрязнении' земель на Волыни

Компания Avesterra Group заявила, что информация, распространенная на сайте УНИАН в материале о якобы "масштабном загрязнении земель в Волынской области", не соответствует действительности.

"Информация, приведенная в статье "об установлении якобы экспертизами опасности для окружающей среды и возможности попадания вредных соединений в грунтовые воды и угрозы местным общинам Волынской области" является такой, что не соответствует действительности, так как ни одна проведенная экспертиза таких выводов и предположений не содержит.

Отмечаем, что досудебное расследование, осуществляемое с 15 августа 2024 года, касается загрязнения не самих земельных участков, а полей фильтрации, размещаемых на данных земельных участках и по своему функционалу созданы именно для использования их при переработке курицы.

Очистные сооружения, размещаемые на 11 Га во Владимирском районе Волынской области, построены еще в Советском союзе в 1955 году и с тех пор непрерывно использовались Владимир-Волынской птицефабрикой на основании действующего договора аренды очистных сооружений, заключенного в 2012 году с органом местного самоуправления.

"Поля фильтрации" в отношении которых проводится досудебное расследование - это специально построенные для птицефабрики в 1955 году бетонные гидросооружения, которые обеспечиваются биологические процессы по очистке технической воды использованной во время забоя птицы, при этом бетонные бассейны препятствуют попаданию в атмосферу технической грязной воды, а после биологической очистки вода является безопасной, что доказано многочисленными экологическими исследованиями, замерами, наблюдениями. Данная информация подтверждается, как временем использования (ни одного случая попадания или угрозы попадания технической воды в почву с 1955 года), так и многочисленными проверками с 1955 года по 2025 год Государственной экологической инспекции.

И главное, в настоящее время указанные очистные сооружения, благодаря работе в том числе Генерального директора Светланы Собипан, птицефабрикой не используются, так как в 2025 году был запущен в эксплуатацию сверхсовременный перерабатывающий комплекс, не требующий использования полей фильтрации.

Информация о подозрении, которая была вручена руководителю предприятия в данной статье, носит искаженный (предвзятый) характер, так как в материале не упоминается факт незаконности и противоправности подозрения в отношении руководителя предприятия и многочисленные нарушения допущенные досудебным расследованием.

Согласно Постановлению следственного судьи, сообщение о подозрении по ст.364-1 УК Украины, а именно злоупотребление служебными полномочиями в интересах третьих лиц судом признано необоснованным и отменено следственным судьей Соломенского районного суда г. Киева 12.09.2025 года.

Кроме того, в соответствии со ст.62 Конституции Украины в Украине гарантируется презумпция невиновности, согласно которой лицо является невиновным пока его вина не будет установлена приговором суда.

Также, еще раз сообщаем, что никаких поставок продовольственных товаров на оккупированные территории и реэкспорт продукции в РФ никогда не осуществлялись, не осуществляются и не планируют осуществляться", - отметил юрист компании Станислав Нестеренко.