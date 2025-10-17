Эксперты считают самолет слишком дорогим для того, чтобы стать полноценной заменой советского Ан-2.

Модернизированный легкомоторный "Байкал" будет готов уже в этом году, после завершения всех лабораторных работ, пишет ТАСС.

"Что касается "Байкала", то вы знаете, мы продолжаем финансировать опытно-конструкторские работы в этой части. <...> Самолет будет готов взлететь в этом году, как только мы закончим всю лабораторию по двигателю. Вы знаете, что под него создается ВК-800, новый винт", - сказал глава российского Минпромторга Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Справка УНИАН. ЛМС-901 "Байкал" - российский легкий многоцелевой самолет, предназначенный для решения широкого спектра задач - от грузопассажирских перевозок до оказания услуг санитарной авиации.

Крейсерская скорость самолета составляет до 300 км в час, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км). Ранее Алиханов говорил, что первые пять самолетов будут поставлены авиакомпании "Аврора" в конце следующего года.

Несмотря на победные реляции, появление ЛМС-901 не радует независимых российских специалистов. Самолет должен заменить дешевый советский Ан-2 по прозвищу "Кукурузник", однако сам он довольно дорогой.

За последние годы стоимость "Байкала" выросла со 178 миллионов российских рублей (2,3 миллиона долларов) до 315-320 миллионов (4-4,1 миллиона долларов). Это сделало его почти "золотым" - по крайней мере, для своего класса.

Альтернативным вариантом для россиян является модернизация существующего парка самолетов Ан-2. Однако, эти машины не вечны, а кроме того проекты их модернизации также сталкиваются с техническими трудностями.

С проблемами сталкиваются и другие проекты российского гражданского авиастроения. Недавно РФ во второй раз перенесла сертификацию нового регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, производить который хотели начать в следующем году. Эта машина должна стать заменой старым советским Ан-24 и Ан-26, а также западными самолетами на региональных маршрутах.

