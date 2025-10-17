Актер признался, снимался ли в проектах ради денег.

Известный украинский актер и новый герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк откровенно оценил свою карьеру, а также признался, соглашался ли на съемки только ради денег.

В проекте NABARI актер поделился, что неоднократно соглашался на роли в проектах, которые не приносили удовольствия, но приносили немалые гонорары. По его словам, таких случаев в его карьере было "процентов 80".

Цымбалюк вспомнил, что один из самых больших гонораров он получал за сериал "Последний янычар", который вышел в 2015 году.

Видео дня

"Я не помню (за какой проект получал самый большой гонорар - УНИАН), но логично, что это наиболее длительные проекты. Пожалуй "Последний янычар", потому что это было 115 серий, мы его снимали год и там у меня была огромная куча съемочных дней и поэтому, пожалуй, он", - отметил Тарас.

Также известный актер честно оценил свою карьеру, отметив, что хоть и достиг определенного успеха, ему еще есть куда развиваться.

"Я думаю, что где-то на семь. Не больше. Я просто вижу реальные перспективы, до которых я в ближайшее время дойду. Сейчас это нельзя назвать ни десяткой, ни девяткой, ни даже восьмеркой. Поэтому это семь, поскольку действительно какой-то уровень есть, но есть еще куда идти", - сказал Цымбалюк.

Напомним, что 17 октября стартует новый сезон реалити "Холостяк". Ранее УНИАН рассказывал, что известно об участницах шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: