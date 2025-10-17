Ко всем заявлениям рэпера необходимо относиться скептически, заявил блогер Богдан Беспалов.

Украинский блогер Богдан Беспалов обвинил во лжи скандального рэпера и продюсера Потапа, который во время широкомасштабной войны выехал из Украины.

По его словам, заявления артиста об "открытии ресторана" в Майами не соответствует действительности.

"У нас уже была эта история о его бизнесах и о так называемых ресторанах в Америке… Это всего лишь очередная афера. Потап там выступает исключительно определенным лицом. Он не является владельцем. Это лишь такой фасад популяризации заведения", - сказал Беспалов.

Блогер добавил, что ко всем изречениям рэпера необходимо относиться скептически:

"Когда вы увидите или услышите что-то от Потапа, нужно это делить на три и, как минимум, не верить. Потап заинтересован в том, чтобы сделать громкий хайп, и ни в коем случае не имеет ничего общего с теми словами, которые озвучивает. Это лишь в его больной фантазии. Это был лишь очередной пиар-кейс, не более того. Потому не ждите коктейль за 200 тысяч долларов. Потап не является владельцем заведений в Америке".

Напомним, ранее Потап заявил об открытии ресторана в Майами: "Недавно в подкасте я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в Майами - за 200 000 долларов",

