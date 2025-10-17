Война в воздухе становится всё более значимой, поскольку конфликт на земле заходит в тупик.

В последние полтора года воздушное противостояние в Украине приобретает всё большую значимость, поскольку конфликт на земле зашёл в тупик, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что при каждой воздушной тревоге у бойцов ППО есть 10 минут, чтобы достичь огневых позиций и отслеживать траекторию полёта боеприпасов. Наводчик видит цель всего на расстоянии около 1 км. Затем остаётся меньше минуты, чтобы сбить её.

"Это действительно сложно. Если он летит на высоте 1500 метров, это всё равно что пытаться попасть по спичке", — сказал Юрий Довгань, военнослужащий ПВО. "А потом стрелку нужно попасть по двигателю дрона или взрывоопасной боевой части".

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что "ключ к успеху и победе — в небе", отметив, что Россия бьет собственные рекорды по количеству боеприпасов, используемых в атаках.

На фронте на востоке Украины Россия также резко увеличила применение планирующих авиабомб для поражения украинских позиций. В то же время изменение тактики и возможностей сделало российские авиаудары более эффективными.

"Во-первых, беспилотники летают выше. Раньше во время войны мы видели их на высоте 500–800 метров, теперь же они часто начинаются с 1500 метров", — сказал майор Александр Фушек, командир подразделения ПВО.

"Скорость также увеличилась со 150–160 километров в час до более чем 200 километров в час. Это игра в кошки-мышки", — добавил его коллега Ярослав Тристан. "Россияне узнают, где наши позиции, когда мы их сбиваем. Поэтому они будут летать выше, где, по их мнению, мы находимся, и нам придётся переместить наши позиции".

"Авиация вряд ли выиграет войну в Украине, но может её проиграть"

Как заявил Джастин Бронк, научный сотрудник Королевского института объединённых оборонных исследовани, это одна из областей конфликта, где произошли наиболее существенные изменения за последние 18 месяцев:

"Хотя в комментариях много внимания уделяется применению беспилотников FPV на поле боя, одним из факторов, сильнее всего влияющих на способность Украины держать оборону, является использование Россией сотен планирующих авиабомб в неделю, в основном с Су-34, для ударов по позициям противника. Они могут продолжать наносить удары до тех пор, пока эти позиции не будут уничтожены. Они также научились лучше перепрограммировать свои системы в полёте. Это значительный шаг вперёд в эффективности российской тактической авиации на передовой".

Бронк также считает, что Россия "более динамично использует беспилотники "Шахед", которые она сейчас производит массово", добавив, что дроны совершенствуют маршруты и определяют позиции ПВО".

"Я бы сказал, что авиация вряд ли выиграет войну в Украине, но может её проиграть. У Украины есть изначально ограниченные возможности, а у России огромный потенциал ПВО. Необходимо опасаться, что Россия получит превосходство в воздухе и доминирование над тем, что у неё есть сейчас. Нужно не отставать, чтобы не проиграть", - подчеркнул он.

Российские удары по Украине

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что тактика ударов РФи по украинской энергосистеме изменилась. Москва пытается довести ее до непригодного состояния.

Также Россия в ночь на 16 октября массированно атаковала дронами и ракетами газовую инфраструктуру Украины, в частности объекты группы "Нафтогаз", что привело к остановке работы части критических объектов.

