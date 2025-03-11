На площади создадут новые муралы.

В Вашингтоне начали реконструкцию расположенной рядом с Белым домом площади Black Lives Matter Plaza.

Как передает New York Post, мэр города Мюриэль Бауэрс объявила о планах по реконструкции площади в ответ на представленный конгрессменом Эндрю Клайдом законопроект, который предусматривает возможное сокращение федерального финансирования округа, если площадь не будет переименована в "Liberty Plaza", а надпись "Black Lives Matter" не будет удалена.

Теперь площадь станет частью посвященного 250-летию США проекта America 250, новые муралы должны создать студенты и художники. Работы по демонтажу существующего мурала и реконструкции площади должны занять от шести до восьми недель

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Движение Black Lives Matter

Международное антирасистское движение против насилия в отношении темнокожего населения организует акции протеста, демонстрации против полицейского насилия и расовой дискриминации.

Крупнейшие протесты под флагом BLM состоялись в 2020 году после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Видео, на котором полицейский во время задержания прижимал шею мужчины коленом, разлетелось по интернету и вызвало масштабные массовые протесты в США.

Полицейского Дерека Шовина осудили по трем обвинениям: убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство.

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