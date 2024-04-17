По словам Столтенберга, выбирая между помощью Украине и собственным вооружением, членам НАТО надо выбирать Украину.

НАТО созовет в пятницу, 19 апрела, заседание совета Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

На заседании будут обсуждаться поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.

"Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание 19 апреля. Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины", - сказал генсек НАТО.

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По словам Столтенберга, выбирая между помощью Украине и собственным вооружением, членам НАТО надо выбирать Украину.

Вступление Украины в НАТО

16 апреля стало известно, что Киев инициирует созыв заседания Совета Украина - НАТО. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам.

Он отметил, что с партнерами ведутся непрерывные переговоры по усилению возможностей Украины в защите от РФ.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал условие вступления Украины в НАТО. По его словам, наше государство может вступить в Альянс лишь после завершения войны.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди 32 стран-членов Альянса "нет никаких сомнений" относительно того, должна ли Украина присоединиться к НАТО, но это произойдет тогда, когда будут выполнены все условия.

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