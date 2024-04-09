Мэтью Миллер заявил, что "это процесс, который продвигается".

Украина может вступить в НАТО только после завершения войны, которую развязала Российская Федерация. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "это процесс, который продвигается".

Когда у него спросили, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в НАТО, он ответил: "Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны".

"В конце концов это процесс, который будет продвигаться дальше после завершения этого конфликта", - заявил спикер Госдепа США.

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При этом он уточнил, что Вашингтон озвучили свою позицию по этому вопросу, и она неизменна.

Кроме того, Миллер напомнил, что про Украину говорили на последнем министерском заседании НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. Также вопрос обсуждался в ходе встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Лидеры НАТО собираются на саммит в июле, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину своего военного Альянса. Издание The New York Times пишет, что Украина надеялась получить официальное приглашение присоединиться к блоку, но вряд ли это произойдет на июльском саммите.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что все ведущие союзники Киева, кроме двух, поддерживают идею предоставления Украине официального приглашения по вступлению в НАТО.

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