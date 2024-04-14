По словам заместителя Йенса Столтенберга, Украина приближается к Альянсу почти каждый день.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди 32 стран-членов Альянса "нет никаких сомнений" относительно того, должна ли Украина присоединиться к НАТО, но это произойдет тогда, когда будут выполнены все условия.

Джоанэ подчеркнул, что поддержка НАТО Украины, которая официально подала заявку на вступление в сентябре 2022 года, включает в себя построение "моста к членству".

"Украина приближается к НАТО почти каждый день. Вопрос не в том, станет ли Украина членом, а в том, когда будут выполнены политические условия. Я не могу сказать когда, но я знаю, что Украина будет частью евроатлантической семьи. Война - не лучшее время для развлечений о таких перспективах. Но наступит момент, когда такие соображения, как гарантии безопасности для Украины, сильная Украина и сдерживание России, станут главными", - отметил он в интервью The Telegraph.

Политик заверил, что сильная Украина, которая будет иметь мощную армию, демократию и экономику, является предпосылкой для вступления в НАТО, так же как и будущая "архитектура безопасности" Европы.

"Россия, к сожалению, продолжает быть агрессивной, непредсказуемой и опасной и может оставаться такой еще много лет. Эти три составляющие работают в определенном направлении. Опасная Россия, сильная Украина и наша заинтересованность в обеспечении мира и стабильности в Европе", - отметил Джоанэ.

В издании добавили, что такие слова заместителя генерального секретаря НАТО перекликаются с заявлением государственного секретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что поддержка Украины является "непоколебимой", а также июльский саммит НАТО в Вашингтоне будет сосредоточен на том, чтобы проложить путь страны к возможному членству в Альянсе.

В то же время Джоанэ преуменьшил уровень опасения относительно того, что некоторые члены НАТО могут наложить вето на членство Украины.

"Конечно, вы видите нюансы от союзников, но мы не видим больших различий с точки зрения продолжения поддержки Украины или инвестиций в собственную оборону", - заверил чиновник.

Он подчеркнул, что НАТО имеет меньше "дисгармонии", ведь "мы имеем дело с самым ценным - национальной безопасностью и обороной нации".

Вступление Украины в НАТО: последние новости

Ранее представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал условие вступления Украины в НАТО. По его словам, наше государство может вступить в Альянс лишь после завершения войны.

"Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны", - подчеркнул он.

В то же время народный депутат Егор Чернев предложил "зарезервировать за нами 33-й стул" относительно членства Украины в НАТО.

"Мы понимаем, что сможем стать членами НАТО только после окончания этой войны, но зарезервировать этот 33-й стул за нами - в принципе наши партнеры могли бы", - отметил политик.

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