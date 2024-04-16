Президент Зеленский заявил, что будет подан запрос на созыв заседания по защите неба Украины, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет.

Киев инициирует созыв заседания Совета Украина - НАТО. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам.

Он отметил, что с партнерами ведутся непрерывные переговоры по усилению возможностей Украины в защите от РФ.

"Работаем ради того, чтобы получить больше реальной помощи. Ради того, чтобы достичь настоящего равенства в защите от террора, когда и для нас здесь, в Украине, в Европе, и в других частях мира будут действовать одинаковые, действительно равные правила, когда мы сталкиваемся с одинаковыми проявлениями террора, одинаковыми ударами ракет и дронов", - подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что одинаково должна цениться жизнь каждого человека.

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах - здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, - разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "шахеды" и баллистика... О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора. Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет", - сказал Зеленский.

Дефицит ПВО в Украине и коллективная защита Израиля

Как сообщал УНИАН, ВСУ в последние месяцы имеют дефицит боеприпасов и ракет к системам ПВО, что негативно отражается на ситуации на фронте. При этом Россия усилила воздушные атаки не только вдоль линии фронта, но и по мирным населенным пунктам Украины, уничтожая критическую инфраструктуру.

В интервью для PBS NewsHour Владимир Зеленский признал, что Украина не смогла защитить Трипольскую ТЭС именно из-за недостатка боекомплекта у систем ПВО. По его словам, россияне запустили против ТЭС 11 ракет: 7 удалось сбить, а потом у батареи ПВО, защищавшей объект, просто кончились ракеты.

На этом фоне украинцев возмутила решимость Запада защищать Израиль, когда США, Великобритания и Франция задействовали собственные истребители, чтобы сбить иранские дроны. Ситуацию дипломатично, но эмоционально прокомментировал и сам Зеленский.

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