Это решение признак того, что администрация Трампа больше не заинтересована в привлечении российского диктатора Путина к ответственности за преступления против украинцев.

Министерство юстиции США тайно проинформировало европейских чиновников о том, что страна выходит из многонациональной группы, созданной для расследования действий лиц, ответственных за вторжение РФ в Украину.

Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Решение о выходе из международной группы по преследованию за преступление агрессии против Украины, в которую США вошли в 2023 году, является последним признаком того, что администрация Трампа отходит от обязательства президента Байдена привлечь Путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев", - констатировало издание.

Группа была создана для привлечения российских властей, а также их союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране, к ответственности за преступления, определяемые как агрессия в соответствии с международным правом, которая нарушает суверенитет другой страны и не инициируется в порядке самообороны.

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Как сообщили осведомленные источники издания, решение будет объявлено в понедельник в электронном письме сотрудникам и членам Евроюста.

Издание подчеркнуло, что США были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, отправив старшего прокурора Министерства юстиции в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа не назвала никаких причин выхода из следственной группы.

Коме этого, Трамп сокращает работу, выполняемую Группой по ответственности за военные преступления, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Б. Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами. Она координировала усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные в Украине.

Привлечение Путина к ответственности

Ровно два года назад Международный уголовный суд Гааги выдал международные ордера на арест властелина Кремля Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Путина и Львову-Белову подозревают в незаконной депортации украинских детей. В Гааге также сослались на "разумные основания", которые позволяют полагать, что Путин несет личную ответственность за депортацию украинских детей.

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