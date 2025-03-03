"Допрос" американскогоп резидента Дональда Трампа, который он устроил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому был "оскорбительным" для украинцев.
Об этом написал бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса в письме Трампу. В нем он выразил "ужас и отвращение" по поводу его спора с президентом Зеленским в Белом доме, пишет The Guardian.
В письме Валенсы, которое также подписали более 30 бывших польских политзаключенных коммунистической эпохи, говорилось, что требования Трампа и Вэнса, чтобы Зеленский проявил благодарность, были "оскорбительными" перед лицом героической борьбы украинской нации за свободу.
Подписавшиеся заявили, что "атмосфера в Овальном кабинете напомнила нам о том, что мы хорошо помним по допросам" польских коммунистических спецслужб и режимных судов. "Прокуроры и судьи, работающие от имени всемогущей полиции Коммунистической партии, также сказали нам, что у них все карты, а у нас нет ни одной", - детализировали они.
"Мы шокированы тем, что вы так же поступили с Владимиром Зеленским", - заявили они.
Экс-политзаключенные также напомнили Трампу об обязательствах США по Будапештскому меморандуму 1994 года, который предоставлял гарантии безопасности для Украины в обмен на ядерное оружие.
Валенса и его заявления о войне
Ранее Валенса предлагал сократить население России до менее чем 50 млн. По его словам, необходимо "форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов".