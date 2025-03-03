В письме Трампу напомнили об обязательствах США по Будапештскому меморандуму 1994 года.

"Допрос" американскогоп резидента Дональда Трампа, который он устроил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому был "оскорбительным" для украинцев.

Об этом написал бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса в письме Трампу. В нем он выразил "ужас и отвращение" по поводу его спора с президентом Зеленским в Белом доме, пишет The Guardian.

В письме Валенсы, которое также подписали более 30 бывших польских политзаключенных коммунистической эпохи, говорилось, что требования Трампа и Вэнса, чтобы Зеленский проявил благодарность, были "оскорбительными" перед лицом героической борьбы украинской нации за свободу.

Видео дня

Подписавшиеся заявили, что "атмосфера в Овальном кабинете напомнила нам о том, что мы хорошо помним по допросам" польских коммунистических спецслужб и режимных судов. "Прокуроры и судьи, работающие от имени всемогущей полиции Коммунистической партии, также сказали нам, что у них все карты, а у нас нет ни одной", - детализировали они.

"Мы шокированы тем, что вы так же поступили с Владимиром Зеленским", - заявили они.

Экс-политзаключенные также напомнили Трампу об обязательствах США по Будапештскому меморандуму 1994 года, который предоставлял гарантии безопасности для Украины в обмен на ядерное оружие.

Валенса и его заявления о войне

Ранее Валенса предлагал сократить население России до менее чем 50 млн. По его словам, необходимо "форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов".

Вас также могут заинтересовать новости: