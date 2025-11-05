Зохран Мамдани позиционирует себя как социалист, его победы пытался не допустить Дональд Трамп, призывая голосовать за другого кандидата от демократов.

Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка.

Как сообщают американские СМИ, 34-летний политик стал самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки, занявшим этот пост.

По данным избирательной комиссии, в нынешнем голосовании на выборах мэра впервые с 1969 года приняли участие около 2 млн человек.

Кроме Мамдани за пост мэра Нью-Йорка боролись независимый кандидат и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и республиканец Кертис Слива.

Куомо уже поздравил Мамдани с победой.

На результаты выборов уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в поражении республиканцев виноват шатдаун и отсутствие фамилии Трамп в бюллетенях.

Эти выборы рассматривались экспертами как первый вызов для администрации Трампа после того, как он во второй раз стал главой Белого дома.

Накануне Трамп призвал голосовать не за Сливу, а за члена Демократической партии Куомо. Трамп называл Мамдани коммунистом и грозился ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы.

В США из-за действий Трампа резко увеличивается поддержка демократов. Дело в том, что глава Белого дома не оправдал ожиданий своих избирателей по нескольким важным вопросам.

Около двух третей избирателей считают, что администрация Трампа не доилась успеха в экономике и в вопросе стоимости жизни. Также большинство считает, что он не смог изменить ход дел в Вашингтоне.

