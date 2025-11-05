Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка.
Как сообщают американские СМИ, 34-летний политик стал самым молодым мэром города за более чем 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки, занявшим этот пост.
По данным избирательной комиссии, в нынешнем голосовании на выборах мэра впервые с 1969 года приняли участие около 2 млн человек.
Кроме Мамдани за пост мэра Нью-Йорка боролись независимый кандидат и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и республиканец Кертис Слива.
Куомо уже поздравил Мамдани с победой.
На результаты выборов уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в поражении республиканцев виноват шатдаун и отсутствие фамилии Трамп в бюллетенях.
Эти выборы рассматривались экспертами как первый вызов для администрации Трампа после того, как он во второй раз стал главой Белого дома.
Накануне Трамп призвал голосовать не за Сливу, а за члена Демократической партии Куомо. Трамп называл Мамдани коммунистом и грозился ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы.
В США из-за действий Трампа резко увеличивается поддержка демократов. Дело в том, что глава Белого дома не оправдал ожиданий своих избирателей по нескольким важным вопросам.
Около двух третей избирателей считают, что администрация Трампа не доилась успеха в экономике и в вопросе стоимости жизни. Также большинство считает, что он не смог изменить ход дел в Вашингтоне.