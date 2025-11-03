Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность идти на третий президентский срок, хотя, по его словам, многие хотят, чтобы он это сделал.
Об этом заявил глава Белого дома в интервью CBS. Как рассказал Трамп, среди республиканцев, в отличие от демократов, много претендентов на президентский пост. Среди них он назвал действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
Интересно, что на самом деле после побед на президентских выборах 2016 и 2024 годов Трамп больше не имеет права баллотироваться на третий срок в соответствии с 22-й поправкой Конституции США.
Но в истории есть прициденты, когда политики меняли Конституцию под себя, в частности, так было в РФ.
Трамп и его президентство
Первый президентский срок Трампа длился с 20 января 2017 года по 2021 год. Тогда он победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Во время своей первой предвыборной кампании и президентства Трамп сделал много ошибочных или обманчивых заявлений. Политологи и историки широко характеризуют это явление как беспрецедентное в современной американской политике.
Впрочем, и во время второй президентской гонки он прибегнул к той же тактике. Чего только стоит его заявление о том, что он закончит войну РФ против Украины за сутки.
Трамп - второй президент в истории США, который занимал эту должность не подряд. Кроме того, он самый старый президент в американской истории.