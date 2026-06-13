У предательницы Ани Лорак нашли недвижимость в Украине на миллионы долларов

В частности, на певицу оформлено три квартиры в жилом комплексе Park Avenue VIP в Киеве.

Певица-предательница Ани Лорак владеет недвижимостью в Украине на миллионы долларов, пишет Oboz.ua.

Отмечается, что, по данным реестра прав на недвижимое имущество, на имя артистки зарегистрировано девять объектов. При этом последнюю квартиру в Киеве Лорак оформила незадолго до начала широкомасштабной войны, развязанной Россией, где живет и пытается строить карьеру.

Итак, в собственности Ани Лорак находится квартира площадью 50 квадратных метров в столичном жилом массиве Позняки, а также три квартиры в жилом комплексе Park Avenue VIP. Стоит отметить, что стоимость недвижимости в этом комплексе остается высокой. Средняя цена квадратного метра достигает примерно трех тысяч долларов.

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Особое внимание привлекает четырехкомнатная квартира площадью 394,1 квадратного метра. По своим размерам она почти сопоставима с баскетбольной площадкой, игровая зона которой занимает около 420 квадратных метров.

Также певице принадлежит еще одна четырехкомнатная квартира площадью более 209 квадратных метров и несколько гаражей.

А в октябре 2021 года артистка приобрела квартиру площадью 127 квадратных метров в Шевченковском районе Киева. Жилье расположено в так называемом "царском" доме, построенном в 1910 году.

Помимо недвижимости, Ани Лорак зарегистрировала в Украине пять торговых марок. При этом свидетельства на три из них продолжают действовать.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в России отменили концерты предательницы Ани Лорак из-за "поддержки ВСУ".

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