Два знака Зодиака сорвут джекпот до конца июня: кто эти счастливчики

Они увидят заметный рост доходов и финансовых перспектив.

До 30 июня 2026 года, пока Юпитер остается в знаке Рака, два знака Зодиака могут рассчитывать на особую финансовую удачу и новые возможности. Вскоре планета удачи и расширения перейдет во Льва, однако сейчас она продолжает усиливать темы достатка, стабильности и благополучия, пишет YourTango.

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Юпитер считается одной из самых щедрых планет, а в Раке его влияние особенно благоприятно для материальной сферы. По мнению астролога Хелены Хатор, именно в июне представители двух знаков способны увидеть заметный рост доходов и финансовых перспектив.

Близнецы

До конца июня Близнецов ожидает период, который может существенно изменить их жизнь в лучшую сторону. После непростого этапа судьба готовит возможности для увеличения доходов и укрепления материального положения.

Хелена Хатор отмечает, что сейчас Юпитер проходит через последний декан Рака – область, находящуюся под его собственным управлением. По словам астролога, именно в этот период энергия изобилия достигает максимальной силы, а планета особенно щедро вознаграждает тех, кто готов воспользоваться открывающимися шансами.

Каждый знак Зодиака состоит из 30 градусов, разделенных на три декана. Сейчас Юпитер движется по последним десяти градусам Рака, что усиливает его благоприятное влияние. Это может проявляться в виде новых источников дохода, выгодных предложений и перспектив для финансового роста.

Кроме того, Близнецы продолжают ощущать влияние соединения Юпитера и Венеры, которое произошло 9 июня. Этот удачный астрологический аспект способен приносить положительные результаты вплоть до перехода Юпитера во Льва. В этот период рекомендуется не только увеличивать заработок, но и задуматься о создании финансовой подушки безопасности.

Тем, кто ожидает предложения о работе, повышения или других карьерных перемен, конец июня может принести долгожданные новости.

Стрелец

Для Стрельцов оставшиеся недели июня также обещают быть благоприятными. Их управитель Юпитер продолжает поддерживать вопросы финансов, помогая привлекать новые возможности и укреплять материальное положение.

По словам Хатор, в ближайшее время у представителей этого знака может значительно улучшиться ситуация с пассивным доходом. Астролог считает, что июнь способен стать переломным месяцем, который принесет выгодные предложения, ценные подарки или другие приятные финансовые сюрпризы.

Особенность этого периода заключается в том, что многие позитивные изменения могут происходить без чрезмерных усилий. Стрельцам не обязательно работать на износ или идти на серьезный риск, чтобы получить результат. Благоприятные обстоятельства сами будут складываться в их пользу.

Возможны различные сценарии улучшения финансового положения: прибыль от старых вложений, успешное завершение проектов, неожиданная прибавка к зарплате, новое предложение о работе или другие денежные поступления. Каким именно окажется источник дохода, предсказать сложно, однако к концу июня многие Стрельцы смогут почувствовать себя увереннее и спокойнее в материальных вопросах.

Напомним, ранее астролог рассказал, какие знаки Зодиака окажутся в центре событий в новолуние в июне 2026 года.

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