Тем временем на соседних с Венесуэлой островах население запасается продуктами, боясь большого военного конфликта.

Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо поддерживает возможную "эскалацию" в отношениях между США и Венесуэлой, потому что считает это последним шансом свергнуть диктатора Николаса Мадуро. Соответствующее заявление она сделала в интервью Bloomberg.

Мария Мачадо является оппозиционной активисткой из Венесуэлы. Собственно за эту оппозиционную деятельность ей и выдали Нобелевскую премию мира несколько недель назад.

В сентябре и октябре текущего года США потопили в Карибском море несколько судов, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы. Теперь Трамп уже публично рассуждает о возможном вторжении в Венесуэлу. Журналистка спросила, как госпожа Мачадо, лауреат премии мира, относится к возможной наземной операции США против Венесуэлы.

"Я считаю, что эскалация, которая произошла, - это единственный способ заставить Мадуро понять, что время уйти. Эта эскалация - последняя возможность для тех, кто все еще поддерживает Мадуро, понять, что им нужно лишить его любой поддержки, а самому Мадуро - понять, что это последний шанс действительно способствовать мирному и упорядоченному переходу, чего мы хотим, за что мы боролись", - сказала она.

Мачадо подчеркнула, что режим Николаса Мадуро сфальсифицировал результаты 35 выборов разного уровня в Венесуэле, что народ выходил на мирные протесты, но их жестоко подавили.

"Мы в конце концов продемонстрировали, мы победили, а потом на нас напали. У нас были тысячи протестов, мирных митингов, демонстраций. Мы перепробовали все институциональные средства", - сказала Мачадо.

Карибы в ожидании войны

Тем временем в островном государстве Тринидад и Тобаго, в гости к которому формально прибыла американская ударная группировка, началась паника в ожидании войны. От Венесуэлы главный остров страны отделен двумя узкими проливами шириной менее 15 км. Поэтому местные боятся, что в случае войны им тоже достанется.

Как пишет Newsweek, после последних сообщений американских СМИ, что вторжение в Венесуэлу неизбежно, тринидадцы начали паниически запасаться продуктами и предметами первой необходимости.

Чтобы успокоить население, премьер-министр страны Камла Персад-Биссессар была вынуждена выступить с заявлением, в котором заверила сограждан, что никакой войны не будет.

США стягивают флот к Венесуэле

Как писал УНИАН, США стягивают дополнительные силы поближе к Венесуэле. Прибыли не только боевые корабли, но также десантные суда с морской пехотой, которая вообще-то не очень нужна для перехвата судов наркоторговцев, но является незаменимой при проведении морских десантных операций. На этом фоне венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к РФ, Ирану и Китаю с призывом о помощи.

Вчера американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме написали, что режиму Мадуро осталось существовать несколько дней. Правда сам Трамп публично отрицал планы военной операции против Венесуэлы. Еще неделю назад он прозрачно намекал, что такая операция состоится.

