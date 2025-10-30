WSJ: Китай бьет по интересам США во всем мире, особенно в Украине

Новые отчеты раскрывают масштабное участие китайских компаний в поставке компонентов для российских дронов, которые атакуют Украину.

На фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп провел результативную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, в Вашингтоне растет беспокойство относительно скрытой поддержки России со стороны Пекина, пишет The Wall Street Journal.

"Стоит напомнить: Пекин продолжает атаковать американские интересы по всему миру. Последние доказательства появляются в новых отчетах о помощи Китая в военной кампании России против Украины", - говорится в статье.

Несмотря на заявление министра иностранных дел Вана И, что "Китай не поставляет Москве летального оружия", аналитические материалы Центра оборонных реформ (Киев) свидетельствуют об обратном. В отчетах, подготовленных для Госдепа США и европейских правительств, исследователи проследили "пути денег и поставок от китайских производителей к российским заводам беспилотников".

Видео дня

Один из примеров - импорт Россией более 3,3 миллиона двигателей от компании Shenzhen Kiosk Electronic Co, которые в конечном итоге попадали в московскую фирму "Рустакт", производящую FPV-дроны. Масштаб и структура поставок свидетельствуют, что "Рустакт" является не только производителем, но и логистическим центром для других российских производителей дронов.

Несмотря на санкции ЕС против "Рустакт", торговля продолжалась: с июля 2023 по февраль 2025 года компания импортировала китайских товаров почти на 294 миллиона долларов, из них более 83 миллионов - только на электродвигатели.

Китай также стал "главным внешним поставщиком" комплектующих для дальнобойных дронов, которыми Россия атакует украинские города. К таким компонентам относятся двигатели, системы навигации и литий-полимерные аккумуляторы.

В частности, в отчете упоминаются российские компании Drake LLC и Morgan LLC - поставщики для производства дронов на объекте "Алабуга", который создан с помощью Ирана. "Только за три месяца 2024 года китайская компания экспортировала более 685 тысяч деталей двигателей в Drake LLC", - говорится в отчете.

Украинская разведка считает, что эти поставки напрямую поддерживают российские атаки на гражданские цели.

"Речь идет не только о технике, а о жизни людей - каждый китайский мотор в этих дронах означает еще одну взрывчатку, сброшенную на украинские города", - подчеркнул сотрудник Центра оборонных реформ.

Авторы отчета призывают к вторичным санкциям против китайских компаний, которые, по их словам, "помогают российскому империализму, маскируя участие в войне под коммерческие контракты".

Китай - роль в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Пекин препятствует попыткам украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через союзные страны, такие как страны Балтии и Польша.

Зато Китай помогает России в этой войне, хоть и скрыто. В частности, во время атаки дронов на Москву возле Кремля Россия развернула мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками. Транспорт напоминает российско-китайский пикап Sollers/JAC ST6, произведенный во Владивостоке.

Вас также могут заинтересовать новости: