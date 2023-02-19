Они, среди прочего, будут направлены на финансовые учреждения агрессора.

США планируют ввести новые санкции против оборонного и энергетического секторов Российской Федерации из-за войны в Украине.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, новые ограничения будут также направлены на финансовые учреждения РФ и нескольких людей.

Отмечается, что США хотят сосредоточиться на том, как предотвратить уклонения РФ от санкций и их обхода. Кроме того, хотят найти возможность прерывания поддержки, которую Россия получает от третьих стран. Совет нацбезопасности США не предоставил комментариев относительно этой информации.

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В то же время ЕС может обязать банки и другие структуры сообщать о российских активах, находящихся под санкциями. Также новый пакет ЕС будет включать ограничения против иранских компаний, которые, как считается, поставляют РФ беспилотники и другие военные товары.

Санкции против России

Из-за полномасштабного вторжения в Украину против РФ ввели санкции ряд стран. В частности, ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций. К годовщине нападения на Украину Евросоюз планирует ввести 10-й пакет санкций против России.

Эксперты видят значительное влияние санкций на российскую экономику. Почти через год после вторжения ее бюджет "просел" сразу по нескольким показателям: доход от экспорта упал в 4 раза, дефицит бюджета бьет рекорды.

Ранее представитель Минфина США отправился в "турне" по таким странами, как Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, чтобы предупредить их о последствиях через обход санкций против РФ.

Как пишет Bloomberg, экономика агрессора потеряет 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году.

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