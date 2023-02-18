США нацелены прекратить попытки РФ уклониться от санкций.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо планирует на следующей неделе поставить Россию и ее спецслужбы в известность о том, что США следят за их попытками обойти санкции и принимают жесткие меры.

Как пишет CNN, об этом Адейемо заявил ранее на этой неделе, выступая в Совете по международным отношениям.

"Одним из центральных элементов нашей стратегии будет противодействие попыткам уклониться от наших санкций. Мы знаем, что Россия активно ищет способы обойти эти санкции. … На самом деле, мы знаем, что наши санкции работают, потому что Россия поручила своим разведывательным службам – ФСБ и ГРУ – найти способы их обойти", – говорит он.

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Адейемо также подчеркнул, что министерство работает на тем, чтобы уменьшить военный потенциал РФ.

"Мы замедляем Россию, а наши коллеги из министерства обороны ускоряют украинцев. Таким образом, они получают оружие, необходимое для борьбы с Россией в их стране, в то время мы замедляем способность России перевооружаться. Мы уже видим большое влияние", – констатировал Адейемо в интервью CNN перед выступлением.

Также ожидается, что Адейемо выступит с речью в преддверии первой годовщины российского вторжения в Украину, в которой будут размышления об усилиях США по дестабилизации российской экономики и введении сокрушительных санкций, подрывающих способность страны-агрессора вести войну.

РФ обходит западные санкции

Еще в начале полномасштабной войны в Украине ЕС, США, Канада, Япония, Швейцария и другие страны ввели рекордное количество санкций против РФ. Страна обогнала Иран и Северную Корею по количеству введенных ограничений. Под санкциями оказались российский центральный банк, политики и олигархи, российская нефть и нефтепродукты и так далее.

Эксперты отмечают значительное влияние санкций на российскую экономику. Спустя почти год после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, ее бюджет "просел" сразу по нескольким показателям: доход от экспорта упал в 4 раза, дефицит бюджета бьет рекорды.

В то же время доходы РФ от импорта просели только на 7,5% – за счет "параллельного импорта" и торговли с Турцией и Китаем. Эксперты выражают обеспокоенность по поводу способности Москвы уклоняться от санкций и переориентировать торговые пути.

Ранее стало известно, что Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. В поставках микрочипов на российский рынок в обход западных санкций подозревается и немецкая компания Smart Impex. Фирмы-посредники для поставки микрочипов были созданы в Турции и Гонконге.

Ранее представитель Минфина США отправился в "турне" по таким странам, как Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, чтобы предупредить их о последствиях из-за обхода санкций против РФ.

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