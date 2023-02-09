Российский бюджет пережил обвальное падение доходов.

Спустя почти год после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, ее бюджет "просел" сразу по нескольким показателям.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на отчеты Федеральной таможенной службы (ФТС) и Российских железных дорог (РЖД), российский бюджет пережил обвальное падение доходов от экспорта после введения эмбарго на российскую нефть и сокращения поставок газа в Европу.

Так, экспортные сборы таможни обвалились почти вчетверо – 74,2 млрд рублей против 262 млрд в январе 2021 года. Сборы экспортных пошлин на нефть просели вдвое в годовом выражении, от экспорта газа – упали на 21%. Продажи металла, которые были третьей по величине позицией российского экспорта, упали на 25%.

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Доходы от импорта просели только на 7,5% – за счет "параллельного импорта" и торговли с Турцией и Китаем.

В январе ФТС перечислила в федеральную казну 377,3 млрд рублей – на 31% меньше, чем в том же месяце 2022 года. Совокупные доходы российского бюджета в январе, по данным Минфина, упали на 35%. Январский дефицит бюджета в 1,76 трлн рублей стал рекордным для первого месяца года как минимум за последние 25 лет.

Крах российской экономики

Многочисленные санкции, в частности, секторальные, введенные против России США, странами ЕС, Канадой и другими странами ударили по российской экономике. К концу июня прошлого года Россия была вынуждена объявить технический дефолт по суверенному долгу. Это произошло впервые за столетие и РФ лишилась возможности заимствования средств за границей. Совокупное состояние богатейших людей России за почти год полномасштабной войны против Украины уменьшилось на 100 млрд долл.

Прошлый год РФ закончила с дефицитом госбюджета в 3,3 трлн рублей или около 2,3% ВВП. Спасти ситуацию пытались, в частности, подняв налоги для бизнеса "задним числом".

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