В результате казней, пыток, голода или отсутствия медицинской помощи за 10 лет там погибли около 30 тыс. человек.

В Сирии из подземных камер спасают тысячи людей из тюрьмы Седная, известной как "лагерь смерти" и "человеческая бойня".

Как пишет The Telegraph, повстанцы зашли на территорию Седнаи 8 декабря. Они начали открывать металлические двери камер, чтобы освободить тысячи измученных, потрясенных заключенных.

Отмечается, что сейчас продолжаются спасательные работы, предполагается, что в подземных камерах находится более 10 тыс. человек. "Они находятся в лабиринте камер, на глубине до 30 м под землей. Люди заперты за массивными дверями", - пишет издание.

По данным СМИ, многие заключенные были в подземелье без электричества, еды, воды и доступа воздуха. К этим камерам нет свободного доступа - двери заперты на электронные замки, к которым нужны спецкоды. Поэтому для спасения людей, находящихся в подземных отсеках, приходится пробивать пол и стены. Пока что спасатели добрались на два из четырех подземных этажей.

В этой тюрьме нашли виселицы, а люди содержались под землей в ужасных условиях.

Один из освобожденных сказал: "Вам будет трудно найти бывшего узника Седнаи, который расскажет вам, что на самом деле там происходило, потому что это настолько унизительно. Даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы описать то, что я увидел".

Также The Telegraph опубликовала видео из этой тюрьмы, из которого следует, что в одной из камер был маленький ребенок. Малыш был в тюрьме вместе с матерью.

"Глаза крошечного малыша были полны любопытства и трепета, а его освободители кричали: "Беги! Беги!" Спасение этого испуганного ребенка из самой мрачной тюрьмы Сирии, возможно, является наиболее подходящим символом падения Башара Асада", - пишет издание.

По данным открытых источников, Седная - военная тюрьма неподалеку Дамаска. В ней содержали тысячи заключенных как гражданских, так и повстанцев. Согласно отчету турецкой организации Association of Detainees and The Missing in Sednaya Prison, эта тюрьма стала "лагерем смерти" после того, как страна в 2011 году погрузилась в гражданскую войну. В частности, по данным организации, от казни, пыток, голода или недостатка медицинской помощи по состоянию на 2021 год там погибло около 30 тыс. человек.

По данным иностранных СМИ, сирийские повстанцы за полгода до этого наступления предупредили Турцию о планах свержения режима Асада и получили молчаливое одобрение. Говорится, что повстанцы не могли действовать, не предупредив об этом Турцию, которая была главным спонсором сирийской оппозиции с первых дней войны. Правительство турецкого президента Тайипа Эрдогана долгое время выступало против такого масштабного наступления повстанцев, опасаясь новой волны беженцев. Однако повстанцы почувствовали ужесточение позиции Анкары по Асаду в начале этого года, после того, как диктатор отверг неоднократные предложения Эрдогана относительно политического решения военного тупика в стране.

