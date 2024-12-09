Повстанцы получили от Анкары молчаливое одобрение действий.

Сирийские повстанцы за полгода до большого наступления предупредили Турцию о планах свержения режима диктатора Башара Асада.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, повстанцы получили от Анкары молчаливое одобрение действий.

"Повстанцы не могли действовать, не предупредив об этом Турцию, которая была главным спонсором сирийской оппозиции с первых дней войны", - сказали собеседники.

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Как добавляется, правительство турецкого президента Тайипа Эрдогана долгое время выступало против такого масштабного наступления повстанцев, опасаясь новой волны беженцев. Однако повстанцы почувствовали ужесточение позиции Анкары в отношении Асада в начале этого года, после того, как диктатор отверг неоднократные предложения Эрдогана относительно политического решения военного тупика в стране. Как известно, Сирия была разделена между режимом Асада и повстанческими группировками, которые имеют многочисленных иностранных сторонников.

Источник в сирийской оппозиции отметил, что повстанцы показали Турции детали плана после неудачи попыток Анкары договориться с Асадом.

"Другой путь не срабатывал годами - попробуйте наш. Вам не нужно ничего делать, просто не вмешивайтесь", - попросили повстанцы.

Ситуация в Сирии

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада.

Впоследствии в России заявили, что Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию.

Военный эксперт Давид Гендельман отмечал, что Асад не готовился к возможному противостоянию с повстанцами и слишком полагался на РФ и Иран, которые выступали его союзниками.

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