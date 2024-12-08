Сегодня в Сирии мы наблюдаем уникальный процесс - как из пепла гражданской войны возникает новейшая сирийская нация.

По состоянию на сейчас можно констатировать, что режим семьи Асадов, который правил Сирией десятки лет, пал. Это потрясающее событие, которое без сомнения будет иметь мощные геополитические последствия для всего региона и может привести к так называемому эффекту "домино".

Впрочем, важно отметить, что сценария внешней экспансии в соседние арабские страны, которым пугают пророссийские эксперты, не будет. Против такого сценария работают несколько факторов.

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Первое, и самое главное - сирийцы устали от многолетней войны и стремятся ее завершить как можно скорее. Разрушенная экономика и инфраструктура требуют значительных усилий по их восстановлению, что невозможно в условиях продолжающегося конфликта. Политические лидеры повстанцев осознают: период эйфории пройдет очень быстро и без действенного переходного правительства, которое будет признано миром, невозможно провести новые выборы, которые обеспечат легитимную власть.

Параллельно с этим необходимо начать масштабный внутриполитический переговорный процесс для определения будущего территориального устройства Сирии и поиска компромиссов между различными группировками. Не секрет, что представители различных группировок по-разному относятся к будущему политическому устройству, роли религии и прав меньшинств - все это требует переговоров и согласований, причем быстрых.

Определенные основы для этого заложены. Одним из факторов Хаят Тахрир аш-Шам стали успешные договоренности, заключенные их лидером Абу-Мухаммадом аль-Джулани с представителями других этно-конфессиональных групп и шейхами племен. Предполагаю, что этот тренд продолжится и в дальнейшем.

Сценарий распада Сирии - отделение Латакии, или контролируемых курдами районов северо-восточной Сирии - считаю маловероятным.

Одной из своих задач Джулани в интервью CNN определил освобождение Сирии от иностранного присутствия. Напомню, что кроме россиян и иранцев, часть сирийской территории контролируют Турция и Израиль. Причем последний ворвался в Сирию буквально в день падения режима Башара Асада, создав так называемую "зону безопасности". Очевидно, что окончательное решение вопроса иностранного присутствия в Сирии, особенно, когда речь идет о Турции, может произойти только после выборов новой власти. Очевидно также, что ни одна сирийская власть не признает Голанские высоты - сирийскую территорию, оккупированную и аннексированную Израилем - как территорию еврейского государства. Какой здесь будет процесс, сказать пока трудно, но на начальном этапе, скорее всего, повстанцы воздержатся от прямого противостояния с Израилем.

Остается неопределенным вопрос Хезболлы. Предполагаю, что сирийцы будут стремиться к дальнейшему ослаблению шиитского влияния в Ливане и переформатированию ливанской политики в духе "Кедровой революции" 2005 года.

Иран, как и Россия, по состоянию на сейчас являются главными лузерами. Усилия, которые потратила Москва на усиление своего геополитического положения на Ближнем Востоке пошли коту под хвост. Это - сокрушительный геополитический удар, который, скорее всего, подорвет позиции Кремля в регионе и является явной демонстрацией российской неспособности защищать своих сателлитов на фоне гигантских потерь в Украине. Тегеран, в свою очередь, потерял так называемый шиитский коридор, который они тщательно строили с 2015 года. Поражение экспедиционного корпуса КСИР "Аль-Кудс" будет иметь существенное негативное влияние на позиции КСИР внутри Ирана, что может подтолкнуть умеренные силы к пересмотру их роли внутри страны. Такой сценарий может привести к расколу элит в Иране и началу конца исламистского правления.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований