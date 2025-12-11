Победитель прошлого года осудил действия Израиля.

Nemo, который представлял Швейцарию и победил на "Евровидении-2024" с песней "The Code", возвращает свой трофей в знак протеста против решения допустить Израиль к участию в конкурсе.

26-летний швейцарский артист, который стал первым открыто небинарным победителем на этом песенном конкурсе, сообщил о громком решении в своем Instagram-аккаунте:

"Я всегда буду благодарен сообществу "Евровидения", фанатам, которые голосовали, артистам, с которыми я делил сцену, и опыту, который сформировал меня как человека и музыканта. Это решение вытекает из заботы о ценностях, которые обещает "Евровидение", а не из отказа от людей, которые делают его особенным. Музыка все еще нас объединяет. Эта вера не изменилась".

Певец добавил, что дальнейшее участие Израиля "в том, что Независимая международная комиссия по расследованию ООН признала геноцидом", свидетельствует о явном конфликте между этими идеалами и решениями Европейского вещательного союза.

Как сообщал УНИАН, Исландия, Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды объявили об окончательном отказе от участия в "Евровидении-2026" из-за присутствия Израиля. Некоторые вещатели вообще не будут транслировать шоу в своих странах.

Напомним, Европейский вещательный союз отказался выносить вопрос об участии Израиля на голосование, вместо этого приняв новые правила, которые должны минимизировать политическое давление на конкурс.

