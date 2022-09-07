Бывший посол США в Москве Майкл Макфол считает, что санкции заставляют российских олигархов становиться ближе к Кремлю.

Российских олигархов, которые выехали в другие страны, призывают вернуться в Россию. Западные санкции заставляют олигархов сближаться с Кремлем.

Об этом сообщает Financial Times.

"А нужно ли мне все это? Я вернусь в Москву, где смогу с удовольствием ходить по ресторанам и чувствовать себя прекрасно", - заявил журналисту один из олигархов.

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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол считает, что санкции заставляют российских олигархов становиться ближе к Кремлю.

"Есть олигархи 1990-х, и мы все очень гордимся, когда вводим против них санкции и захватываем их яхты. Но внесем ясность: эти ребята не имеют никакого влияния на Владимира Путина", - отметил дипломат.

Кроме того, журналисты указали, что ограничения Запада лишили российских олигархов права выбора. Также указано, что олигархи чувствуют себя в ловушке из-за высказываний против войны в Украине, потому что российская власть прибегла к репрессиям, поэтому они вынуждены смириться со своей судьбой.

Как ранее сообщл УНИАН, в середине июня министр финансов Кристиан Линднер заявила о том, что Германия заморозила российских активов на 4,48 миллиарда евро.

Италия и Ирландия заморозили активы на сумму 1,7 млрд евро каждая.

В марте 2022 года министерства финансов и юстиции США объявили о запуске многосторонней рабочей группы "Российская элита, прокси и олигархи".

В нее вошли страны, которые согласились использовать полномочия для сбора и обмена информацией, с целью замораживания или изъятия собственности подсанкционных российских элит по всему миру. К группе присоединились Европейская комиссия, а также правительства Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Великобритании и США.

По состоянию на 29 июня страны Запада заморозили активы российских олигархов на $30 миллиардов.

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