Как отметила посол, активы 1100 подсанкционных лиц подлежат замораживанию активов, и им запрещено путешествовать.

Великобритания после вторжения в Украину последовательно вводит санкции против российских олигархов. Лондон больше не будет для них безопасной гаванью.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.

Как отметила посол, это сфера, в которой оба кандидата на пост премьер-министра, Лиз Трасс и Риши Сунак, высказались очень решительно, очень четко.

"И, конечно, Риши Сунак руководил как министр финансов, как наш канцлер относительно режима санкций. Сама Лиз трасс несколько раз заявляла, что нам нужно удвоить санкции против тех, кто поддерживает Путина, чьи деньги, богатства и активы в Великобритании. Но она также сказала, что в предыдущие годы мы, вероятно, медленно это делали. Итак, если хотите, у нас было свое собственное догон, и мы догнали", - сказала она.

Как отметила посол, активы 1100 подсанкционных лиц подлежат замораживанию активов, и им запрещено путешествовать. А еще есть компании, на которые распространяется транспортный запрет. Российские самолеты не могут приземляться в Великобритании, российские корабли не могут причаливать к британским портам.

"У меня действительно есть надежда, и я совершенно уверена, что оба кандидата в премьер-министры намерены отойти от того времени, когда Лондон и в более широком плане Великобритания были безопасным убежищем для этих незаконных активов", - добавила Симмонс.

Ранее во время визита в Киев Борис Джонсон сказал, что проведение мирных переговоров Украины с РФ сейчас стало бы катастрофой для всего мира.

Напомним, РФ без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Украину поддержали страны Запада - ввели против России новые санкции и предоставили Киеву вооружение.

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