Бизнесмен поддерживал террористические организации на востоке Украины.

Служба безопасности пресекла деятельность организации, которая занималась незаконной добычей украинских недр в Киевской и Житомирской областях.

Как отметили в СБУ, компанией руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово-промышленная группа.

По информации спецслужбы, коммерческие структуры российского олигарха занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет в Киевской и Житомирской областях.

"Также злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недродобывающей отрасли нашего государства. Заработанные "сверхприбыли" они выводили в рф через разветвленную сеть офшорных компаний", - отметили в СБУ.

Кроме того, бизнесмен оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины. По данным следствия, он также стал учредителем одной из российских компаний вместе с так называемым "министром днр".

"Свои миллионные прибыли компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины", - говорится в сообщении.

На личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добытые полезные ископаемые на общую сумму более 1 млрд гривен наложен арест. Имя олигарха не называется.

Сейчас идет системная работа для привлечения к ответственности организаторов и участников преступления.

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