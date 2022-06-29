Также заморожены активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Рабочая группа "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO) заблокировала или заморозила активы россиян, находящихся под санкциями, на сумму более 30 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Европейская комиссия. За 100 дней полномасштабной войны в Украине рабочей группе удалось осуществить ряд ограничительных мер.

"Членам REPO удалось достичь этого успеха благодаря тесному и интенсивному государственному и международному сотрудничеству и координации", - говорится в сообщении администрации президента США.

В частности были заблокированы активы подсанкционных россиян на сумму более 30 миллиардов долларов, заморожены активы Центрального Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Арестованы, изъяты или заблокированы элитная недвижимость, яхты и другие суда, принадлежащие подсанкционным россиянам.

Кроме того, из-за ограниченного доступа к мировой финансовой системе Россия испытывает трудности с закупкой технологий, которые она требует для продолжения военных действий в Украине.

Рабочая группа также активно работает, чтобы сделать невозможным обход санкций, а также ведет работу с частным сектором и другими странами, чтобы способствовать эффективному внедрению санкций.

"Работа REPO еще не завершена. В течение ближайших месяцев члены REPO будут продолжать отслеживать активы, попав под санкции, и не позволять россиянам взорвать меры, которые ввели члены REPО", - говорится в сообщении.

Как известно, в марте этого года министерства финансов и юстиции США объявили о запуске многосторонней рабочей группы "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO).

В нее вошли страны, которые согласились использовать полномочия для сбора и обмена информацией, с целью замораживания или изъятия собственности подсанкционных российских элит по всему миру. К группе присоединились Европейская комиссия, а также правительства Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Великобритании и США.

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