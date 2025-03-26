Известно, что большинство санкций, которые Кремль требует отменить, являются ограничениями ЕС.

Вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС. Об этом заявил представитель Европейской комиссии, передает Reuters.

В издании напомнили, что в конце января и в начале марта страны ЕС продлили действие двух пакетов санкций против РФ еще на шесть месяцев. Однако любые изменения в ограничениях требуют единогласного решения среди 27 стран-членов Европейского Союза.

"Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины было бы одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", - отметил представитель ЕС.

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Во вторник Соединенные Штаты достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановлении их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился настаивать на отмене некоторых санкций против Москвы.

В Reuters добавили, что во время переговоров в Саудовской Аравии США согласились помочь России избавиться от западных санкций на поставки продовольствия, удобрений и судоходных компаний как предпосылки для заключения соглашения о морской безопасности в Черном море.

Дипломаты отметили журналистам, что большинство санкций, которые перечислил Кремль, являются ограничениями ЕС.

Отмена санкций против РФ - последние новости

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия требует отменить санкции, потому что ее экономика летит в пропасть. По его словам, россияне своим требованием отменить санкции сами подтверждают, что ограничения действуют, и что это для российской экономики плохо.

В то же время издание The Economist написало, что Европа серьезно навредит экономике России, даже если США отменят санкции. Журналисты уверяют, что Москва все равно будет ограничена в торговле, а также в доступе к платежным системам и иностранным инвестициям.

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