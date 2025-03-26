Вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС. Об этом заявил представитель Европейской комиссии, передает Reuters.
В издании напомнили, что в конце января и в начале марта страны ЕС продлили действие двух пакетов санкций против РФ еще на шесть месяцев. Однако любые изменения в ограничениях требуют единогласного решения среди 27 стран-членов Европейского Союза.
"Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских вооруженных сил со всей территории Украины было бы одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", - отметил представитель ЕС.
Во вторник Соединенные Штаты достигли отдельных договоренностей с Украиной и Россией о приостановлении их атак на море и против энергетических объектов, при этом Вашингтон согласился настаивать на отмене некоторых санкций против Москвы.
В Reuters добавили, что во время переговоров в Саудовской Аравии США согласились помочь России избавиться от западных санкций на поставки продовольствия, удобрений и судоходных компаний как предпосылки для заключения соглашения о морской безопасности в Черном море.
Дипломаты отметили журналистам, что большинство санкций, которые перечислил Кремль, являются ограничениями ЕС.
Отмена санкций против РФ - последние новости
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Россия требует отменить санкции, потому что ее экономика летит в пропасть. По его словам, россияне своим требованием отменить санкции сами подтверждают, что ограничения действуют, и что это для российской экономики плохо.
В то же время издание The Economist написало, что Европа серьезно навредит экономике России, даже если США отменят санкции. Журналисты уверяют, что Москва все равно будет ограничена в торговле, а также в доступе к платежным системам и иностранным инвестициям.