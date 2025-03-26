Россия блефует, даже имея понимание, что продолжение войны для нее катастрофой.

Российская Федерация серьезно страдает в экономическом плане, и именно поэтому выдвигает требование отмены санкций по поставкам агропродукции через Черное море. Об этом бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко сказал в эфире на Радио NV.

"Российская экономика действительно летит в пропасть. И еще несколько месяцев, если ситуация с тем, что есть сегодня, будет оставаться - российская экономика превратится собственно в ничто", - подчеркнул Огрызко.

По его убеждению, россияне своим требованием отменить санкции сами подтверждают, что санкции действуют, и что это для российской экономики плохо.

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"И что для того, чтобы российская экономика хоть немного как-то выживала, они просят или требуют, чтобы эти санкции были сняты. Но давайте посмотрим на эту логику с обратной стороны. Если эти санкции продолжаются, если все то, что есть сегодня, даже в таком полуленивом санкционном варианте имеет место, то это означает, что очень скоро от российской экономики останутся рога и копыта. Собственно то, что нам и нужно", - подчеркнул Огрызко.

При этом, по его убеждению, в этом заключается парадокс.

"Россия понимает, что продолжение войны для нее является катастрофой, и в то же время эту катастрофу продолжает приближать, блефуя и играя на том, что вот теперь мы будем продолжать (наносить удары), пока вы не снимете санкции, понимая, что если санкции будут продолжены, то катастрофа будет неизбежной. Это типичная логика московских переговорщиков", - подчеркнул Огрызко.

Эксперт оценил перспективы переговоров

Он считает, что решения по итогам переговоров в Саудовской Аравии нет, потому что каждый его трактует так как хочет. Россия фактически занимает позицию, что будет вести войну дальше и выдвигает очередные дополнительные требования.

"Из этого можно сделать простой вывод, что Россия не хочет по состоянию на сейчас заканчивать войну, и таким образом будет требовать для того, чтобы её закончить, определённых уступок. Уступки начнутся с этих сельскохозяйственных и транспортных моментов, а затем перейдут на более высокий уровень. Это традиционная российская тактика", - подчеркнул Огрызко.

Также экс-министр предположил, что будет делать российский диктатор Владимир Путин, если санкции не снимут, а цены на нефть снизятся.

"Россияне играют на шантаже, на желании перепугать, что мы продолжаем быть сильными только для того, чтобы сорвать куш... Это русская рулетка - или пан, или пропал. То есть, может быть пуля в лоб - значит так и будет. А может сыграем. Это называется российская дипломатия в действии", - отметил Огрызко.

По его убеждению, процесс установления прекращения огня затянется из-за позиции РФ, которая будет блефовать до последнего момента.

"Сейчас я только ожидаю, что все-таки до Трампа дойдет, несмотря на все сложности этого процесса, что Россия разводит его как мальчика, и что это может, в конечном счете, его сбить в прямом смысле этого слова, и тогда, наверное, наступят какие-то шаги с его стороны. Если этого не произойдет, это будет очередным подтверждением того, что Трамп является зависимым от России", - считает Огрызко.

Соглашение с Россией о Черном море

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах в Саудовской Аравии была достигнута договоренность о прекращении огня в Черном море и свободном судоходстве. В то же время, после переговоров в России заявили, что перед установлением тишины в Черном море необходимо выполнить ее требования. Так, россияне требуют смягчить санкции против Россельхозбанка и других финансовых учреждений, которые занимаются аграрной торговлей, в частности возвращение их к глобальной платежной системе Swift.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, россияне после встреч в Саудовской Аравии стремятся узаконить грабеж украинского продовольствия.

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