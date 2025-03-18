Минфин России подсчитал, сколько ограничений применили против страны-агрессора.

Против России за все время было введено 28 595 санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Создается впечатление, что сами инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого. Но Минфин подсчитал. Я уверенно могу вам сказать - 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц", - отметил российский диктатор.

По словам Путина, такое количество больше, чем все санкции в отношении стран, против которых вводились эти ограничения.

"Причем кратно выше", - добавил он, улыбаясь.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, Польша решила оставить санкции против российского олигарха Вячеслава Моше Кантора, которого исключили из списка ЕС по просьбе Венгрии. Кроме того, бизнесмена признали "лицом, пребывание которого на территории Республики Польша является нежелательным".

В то же время уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что наше государство готово к ослаблению санкций против РФ, но есть условия. По его словам, в рамках соответствующего соглашения Киев будет добиваться "справедливости для нашего народа", что, скорее всего, будет включать "компенсацию для украинцев".

Вас также могут заинтересовать новости: