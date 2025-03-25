Даже если Америка отменит санкции, у Европы есть свое оружие.

Владимир Путин ожидает, что США отменят свои санкции. Для Европы подобные разговоры табу, поэтому Москва все равно будет ограничена в торговле, а также в доступе к платежным системам и иностранным инвестициям.

Издание The Economist пишет, что отмена американских санкций могла бы оживить торговлю между странами, которая сократилась на 90% с 2021 по 2024 год. До вторжения в Украину объем торговли составлял всего 35 миллиардов долларов, поэтому от восстановления торговли эффект будет небольшой. В то же время довоенный объем торговли России с ЕС составлял 305 миллиардов долларов, поэтому восстановление торговли будет более значимо.

Экспорт российской нефти и газа

Россия может надеяться на большее от отмены американских санкций в отношении экспорта энергоносителей, которые являются главным источником денег для Кремля. Вашингтон поддерживает ограничение цен G7, которое запрещает страховщикам, судоходным компаниям и банкам группы стран с развитой экономикой содействовать продаже российской нефти, если она дороже 60 долларов за баррель.

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Возможности для улучшения ситуации с природным газом также ограничены. Снятие санкций с "Арктик СПГ 2" может помочь перенаправить часть экспорта, но, вероятно, не раньше 2026 года, когда ожидается избыток газа. Хотя Россия может захотеть снова продавать газ, решение о том, покупать ли его, будет принимать Европа.

Международные платежи

Исключение банков РФ из систем Mastercard и Visa, SWIFT и "корреспондентской" сети, которая осуществляет долларовые транзакции в США, привело к проблемам с зарубежными сделками. Такие меры не позволили российским компаниям репатриировать валюту из Китая и Индии, что ослабило рубль. Они также блокируют доступ России к активам на 274 млрд евро, принадлежащим центробанку РФ, которые хранятся на Западе.

Если американские санкции отменят, то эти проблемы ослабнут, но не исчезнут. Большая часть активов российского центрального банка находится в Европе и, предположительно, останется замороженной. Большинство российских банков по-прежнему будут отрезаны от SWIFT. Они также могут испытывать трудности с получением долларов, если банки США не решатся проводить платежи из-за европейских санкций.

У Европы есть свои рычаги давления на Россию

Освобождение от американских санкций вряд ли изменит российскую экономику. Регулирующие органы Европы могут привлекать иностранные банки к ответственности за нарушение европейского законодательства.

Европа может отказаться от ограничения цены на нефть, запретив своим судоходным компаниям и финансистам участвовать в российских продажах. Политики континента могут запретить танкерам, уличенным в перевозке российской нефти, заходить в свои порты. Ядерным вариантом может стать предложение о том, чтобы покупатели российской нефти из третьих стран потеряли доступ к финансовым услугам и общему рынку.

Снятие санкции против России - главные новости

Россия просит бизнес ответить, снятия каких санкций Москва должна добиваться перед переговорами с Вашингтоном. По мнению некоторых специалистов, наиболее вероятным сценарием в ближайшей перспективе является ослабление вторичных санкций, которые направлены на компании в третьих странах, что позволит РФ обходить западные ограничения.

При этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что с России могут снять западные санкции, если это поможет остановить огонь в Украине и достичь правосудия.

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