Это нужно, по ее словам, чтобы увеличить экономическое давление на Россию.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 16 сентября, сообщила, что имела "хороший" разговор с президентом США Дональдом Трампом, который касался усиления совместных усилий с целью увеличения экономического давления на Россию. Об этом она написала в соцсети Х.

"Комиссия вскоре представит 19-й пакет санкций, направленных против криптовалют, банков и энергетики", - написала Ляйен.

Она отметила, что военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине.

"Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить отказ от импорта российских ископаемых топлив", - добавила Ляйен.

Ранее УНИАН сообщал, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если Европа "сделает свой вклад" в сокращение доходов от российской нефти, в таком случае война в Украине может закончиться уже через 2-3 месяца. Он отметил, что европейским странам необходимо играть более активную роль в сокращении российских нефтяных доходов и прекращении войны. Также Бессент подчеркнул, что администрация Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку российской нефти Китаем в случае, если европейские страны не введут высокие пошлины на Китай и Индию.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается обмануть главу Белого дома, избежать санкций и выйти из изоляции. По его мнению, саммит на Аляске "многое дал Путину". Зеленский выразил мнение, что если бы тогда была трехсторонняя встреча с участием Украины, можно было бы многого достичь.

