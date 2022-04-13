В рамках пятого пакета ограничения ввели против 217 физических и 18 юридических лиц.

Менеджеры крупных российских медиа попали в санкционный список Европейского союза. Всего в рамках пятого пакета ограничения ввели в отношении 217 бизнесменов, политиков и журналистов из Российской Федерации, "ЛДНР", а также 18 юридических лиц.

Об этом сообщает Национальны совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Под новые ограничения попали высокопоставленные чиновники Кремля, бизнесмены – Моше Кантор, Борис Ротенберг и Олег Дерипаска.

Кроме того, санкции коснулись и других известных бизнесменов, работающих в ключевых отраслях экономики, таких как энергетика, финансы, оборонная и военная промышленность, а также сторонников дезинформации, манипулирования, систематического распространения Кремлем ложной информации о ситуации в Украине.

Так, под ограничения попали менеджеры нескольких российских медиа:

генеральный директор РТР (ВГТРК) Олег Добродеев;

главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев;

генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов;

генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич;

главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 марта Европейский союз запретил вещание крупных российских СМИ. Лицензии RT и Sputnik, а также их дочерних компаний аннулировали.

8 апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации, который предусматривает запрет на покупку российского угля с августа и запрет российским кораблям заходить в порты ЕС. Также запрещены транспортные перевозки в Беларусь и РФ, но для определенных товаров есть исключения.

А 9 апреля YouTube заблокировал канал парламентского вещания России.

Вас также могут заинтересовать новости: