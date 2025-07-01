В России есть много возможностей скрыть государственные расходы, отметил Иван Ступак.

Заявления президента РФ Владимира Путина о планах уменьшить оборонный бюджет - это дезинформация, нацеленная на европейских союзников Украины. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Иван Ступак, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

"Да, оно выглядит сначала как вау, наконец, классно. Россия теперь будет меньше вкладываться. Я не доверяю. Я предполагаю, что это дезинформация от Путина. Я не думаю, что кто-то всерьез начал бы объявлять о таких мерах. Возможно сценарий развития такой. Путин выходит, заявляет публично, что мы сокращаем свою оборонную программу, расходы. И таким образом заставить европейцев отказаться от своей гонки в сфере обороны", - сказал Ступак.

Он отметил, что такие заявления позволяют оппозиции в европейских странах давить на власть с целью уменьшения оборонных расходов. В то же время он добавил, что Россия скрывает значительно часть военных расходов.

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"РФ имеет возможность, при отсутствии оппозиции, прятать эти военные расходы по другим статьям. Например, образование иностранных граждан. И там миллиарды долларов будут идти на обучение северокорейских военных, людей, которые только получили паспорт РФ. То есть есть много возможностей, как спрятать эти расходы и ввести в заблуждение европейцев", - пояснил Ступак.

Расходы РФ на войну: что надо знать

Накануне российский диктатор заявил, что Россия начнет сокращать расходы на оборону в 2026 году, а в целом сокращение будет действовать три года. The Telegraph отмечает, что это заявление Путин сделал на фоне остановки экономического роста России.

Тем временем аналитики Visual Capitalist назвали 15 стран мира с самыми большими военными бюджетами на 2025 год. Россия с расходами в 150 млрд долларов расположилась на третьем месте. Тогда как Украина заняла 9 место, запланировав расходы в 54 млрд долларов.

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