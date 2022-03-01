Под санкции попали RT и Sputnik, а также их дочерних компаний.

Европейский союз запретил вещание крупных российских СМИ. Лицензии RT и Sputnik, а также их дочерних компаний аннулировали.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на заседании Европарламента, на котором рассматривают членство Украины в ЕС.

"Мы аннулировали лицензии пропагандисткой машины Кремля. Телеканал RT и агентство Sputnik, а также их дочерние компании не смогут больше распространять свою ложь и оправдывать войну Путина в нашем Союзе", - говорится в сообщении.

При этом она указала, что это беспрецедентный шаг Европейского союза и наших партнеров в ответ на беспрецедентную агрессию с боку России.

"Каждый из принятых шагов координировался с нашими партнерами и союзниками – США, Канадой, Великобританией, Норвегией, Японией, Южной Кореей, Австралией", - указала фон дер Ляйен